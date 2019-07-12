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Sazan balığı yavruları gölete bırakıldı

Pehlivanköy İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Su Kaynaklarının Projesi kapsamında ilçede bulunan göletlere sazan balığı yavruları bırakıldı.


Pehlivanköy İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce bakanlığın Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi kapsamında, Kırklareli il Müdürlüğü tarafından temin edilen sazan balığı yavruları, 11 Temmuz Perşembe günü Pehlivanköy merkezi ve Yeşilova Köyü göletlerine bırakıldı.


Pehlivanköy İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada vatandaşlara av yasaklarına uymaları ve avlanma şekillerine dikkat edilmesi konusunda uyarılarda bulunuldu.

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