Seçim Güvenliği Toplantısı Vali Bilgin başkanlığında yapıldı

31 Mart 2019 tarihinde yapılacak Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri seçimlerinin huzur ve güven içerisinde yapılması, gerekli koordinasyon ve işbirliğinin sağlanması ve Kırklareli genelinde seçimle ilgili alınacak her türlü tedbirin gözden geçirilmesi amacıyla Vali Osman Bilgin başkanlığında Valilik Toplantı Salonu'nda Seçim Güvenliği Toplantısı gerçekleştirildi. Vali Bilgin, 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak olan Mahalli İdareler Seçimlerinin huzur ve güven içerisinde yapılabilmesi için her türlü tedbirlerin alındığını, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatları doğrultusunda Kırklareli'de seçim güvenliği konusunda hiçbir tezvirata ve manipülasyona alan bırakılmayacağını belirterek, “Bizim görevimiz vatandaşın hür iradesinin huzur ve güvenlik içerisinde sandığa yansımasını sağlamaktır” dedi.

Vali Bilgin'in başkanlığında gerçekleşen toplantıya, Kırklareli İl Seçim Kurulu Başkanı, vali yardımcıları, il emniyet müdürü, il jandarma komutanı, siyasi partilerin il başkanları ve belediye başkan adayları katıldı.