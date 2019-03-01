İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Seçim Güvenliği Toplantısı Vali Bilgin başkanlığında yapıldı

Kırklareli Valisi Osman Bilgin başkanlığında Seçim Güvenliği Toplantısı gerçekleştirildi.


31 Mart 2019 tarihinde yapılacak Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri seçimlerinin huzur ve güven içerisinde yapılması, gerekli koordinasyon ve işbirliğinin sağlanması ve Kırklareli genelinde seçimle ilgili alınacak her türlü tedbirin gözden geçirilmesi amacıyla Vali Osman Bilgin başkanlığında Valilik Toplantı Salonu'nda Seçim Güvenliği Toplantısı gerçekleştirildi. Vali Bilgin, 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak olan Mahalli İdareler Seçimlerinin huzur ve güven içerisinde yapılabilmesi için her türlü tedbirlerin alındığını, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatları doğrultusunda Kırklareli'de seçim güvenliği konusunda hiçbir tezvirata ve manipülasyona alan bırakılmayacağını belirterek, “Bizim görevimiz vatandaşın hür iradesinin huzur ve güvenlik içerisinde sandığa yansımasını sağlamaktır” dedi.


Vali Bilgin'in başkanlığında gerçekleşen toplantıya, Kırklareli İl Seçim Kurulu Başkanı, vali yardımcıları, il emniyet müdürü, il jandarma komutanı, siyasi partilerin il başkanları ve belediye başkan adayları katıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.