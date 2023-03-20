Seçmen listeleri askıya çıktı

Dönem milletvekili genel seçimi için geri sayım devam ederken, YSK'nın kararları istikametinde 14 Mayıs'ta oy kullanacak seçmen listeleri, 20 Mart 2023 Pazartesi günü saat 08.00 itibarıyla muhtarlıklarda askıya çıkarıldı.

14 Mayıs 2023 Pazar günü gerçekleşecek olan Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği genel seçimleri çerçevesinde mahalle muhtarlarına yapılması gerekenlerle ilgili bilgiler verilirken, seçmen listeleri de 20 Mart Pazartesi günü itibarıyla muhtarlıklarda askıya çıktı. Seçmen listeleri 2 Nisan 2023 Pazar günü saat 17.00'da askıdan indirilecek.

Kırklareli'nde de vatandaşlar muhtarlıklara giderek listedeki isimlerini kontrol etti.

Vatandaşlardan Şadi İtik listede bulunan ismini kontrol etmek için muhtarlığa geldiğini belirterek, seçimlerin hayırlara vesile olması konusunda temennide bulundu.