İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Şehidin adı okula verildi

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde Çiftlikköy İlkokulu’nun adı, Şehit Er Hasan Yeşilçimen İlkokulu olarak değiştirildi.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde Çiftlikköy İlkokulu'nun adı, Şehit Er Hasan Yeşilçimen İlkokulu olarak değiştirildi.


Lüleburgaz'da Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında, Çiftlikköy İlkokulu'nun adının Şehit Er Hasan Yeşilçimen olarak değiştirilmesi için tören yapıldı. Törene Lüleburgaz Kaymakamı Salih Yüce, CHP Kırklareli Milletvekili Turabi Kayan, Belediye Başkanı Murat Gerenli, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cihan Erdem ve daire amirleri katıldı.


Saygı duruşuyla başlayan program İstiklal Marşı'mızın okunmasıyla devam etti. Okul müdürünün konuşmasından sonra Şehit Er Hasan Yeşilçimen'in hayat hikayesi okundu. Kaymakam Salih Yüce, yaptığı konuşmasında Şehit Hasan Yeşilçimen ve tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diledi.


Etkinlik, protokol üyelerinin okulu gezmesiyle sona erdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.