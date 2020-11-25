Şehit öğretmen kabri başında anıldı

1996 yılında PKK'lı teröristlerin şehit ettiği Şehit Er Öğretmen Uğur Gören, Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Ahmetbey beldesindeki kabri başında anıldı.

Lüleburgaz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen programla, Şehit Er Öğretmen Uğur Gören, kabri başında anıldı. Anma törenine Lüleburgaz Kaymakamı Salih Yüce, Ahmetbey Belediye Başkanı Mustafa Altıntaş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cihan Erdem, okul müdürleri, öğretmenler belediye meclis üyeleri katıldı.

Ahmetbey Belediye Başkanı Mustafa Altıntaş, "Hemşerimiz, şehit öğretmenimiz Uğur Gören ve arkadaşları 24 yıl önce PKK'lı hain teröristler tarafından şehit edildiler. 24 yıldır özlemini göğsümüzün sol yanında hissettiğimiz şehit öğretmenimiz Uğur Gören'i rahmetle anıyoruz. Nur içinde yatsın. Onu unutmadık, unutmayacağız" dedi.