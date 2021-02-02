Sel felaketinde zarar gören Alpullu'da yaralar sarılıyor

Metre kareye 65 kilo yağış alan Kırklareli'nin Babaeski ilçesine bağlı Alpullu beldesinde suların çekilmesiyle vatandaşlar evlerini temizlemeye başladı. Yoğun su birikintisi olan Yeni Mahallede İl Özel İdaresi ve çevre belediyelerden gelen vidanjörler çalışmalarını sürdürüyor.

Sel felaketinin başladığı andan itibaren sokaklarda vatandaşlara yardım eden Alpullu Belediye Başkanı Erhan Ceylan, 400 evde hazar oluştuğunu söyledi. Başkanı Ceylan, "Şuanda 400 evimiz hasar. 400 evde 800 kişi yaşıyor. Onların bir kısmını tahliye ettik. Bir kısmı evlerinin ikinci katlarında konakladı. Okullarda ve otellerde kalanlar şimdi evlere yavaş yavaş dönüşler başlıyor. Eğer yatamayacak gibi durumu olan vatandaşlarımızı yeniden otellere yönlendireceğiz. Şuanda AFAD, Kızılay, İl Özel İdaresi burada vidanjörlerimiz çalışıyor. Bu şekilde yaralarımızı sarıyoruz” dedi.

Devletin bütün imkanlarını sağladığını belirten Erhan Ceylan, “Devletin bütün imkanları buraya sağlandı. Bizde evlerinden tek tek vatandaşlarımızı çıkarıp, tahliye edip onları ilkokul ve belediyemizin salonlarına aldık. Onlara orada ikramlarda bulunduk. Daha sonra 300 yatak, otellerde yer ayırttık. Şuanda kendi yaramızı sarmaya çalışıyoruz. Kalan suyu tahliye edip, bahçelerdeki suyu salıp hasar tespitlere devam edeceğiz. Daha 2-3 gün boyunca sokaklarda halkımızla beraberiz. Kim ne olursa olsun bizi araması ve ulaşması yeterlidir. Devletin tüm imkanlarını sağlayan başta valimiz olmak üzere, sayın milletvekilimize ve mahalle muhtarlarımıza çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

AFAD koordinatörlüğünde Kızılay tarafından temizlik seti ve kumanya dağıtıldı.