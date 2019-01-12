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Seyir halindeki minibüs alev topuna döndü

Kırklareli’nde seyir halinde olan minibüste yangın çıktı.

Kırklareli'nde seyir halinde olan minibüste yangın çıktı. Yangının büyümesi ile alev topuna dönen minibüs kullanılamaz hale geldi.


Olay Kırklareli'nin Lüleburgaz İlçesine bağlı Pazaryerinde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle seyir halinde olan 39 LB 470 plakalı minibüste yangın çıktı. Rüzgarın etkisi ile alev topuna dönen minibüsün sürücüsü can havliyle araçtan inerek yangını kendi imkanlarıyla söndürmeye çalıştı.


Yangın anı vatandaşın kamerasına yansıdı


Minibüs yangınını gören vatandaşların haber vermesi ile olay yerine gelen itfaiye ekipleri minibüsteki yangını söndürdü. Minibüste yangını gören bazı vatandaşlarda telefonlarına sarılıp önce itfaiye ekiplerini aradı sonrasında ise minibüs yangınını telefon kameralarına saniye saniye kaydetti. Yangın çıkan minibüs kullanılamaz hale geldi.

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