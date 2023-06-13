Seyir halindeki tır, otomobile çarparak devrildi: 1 yaralı

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesi Edirne-İstanbul Karayolu'nda, aynı istikamette giden otomobile çarpan tırın devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Edirne-İstanbul Karayolu Lüleburgaz ilçesi Büyükkarıştıran beldesi Tekirdağ kavşağı yakınında meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Çorlu istikameti yönüne giden Binnur Ö. idaresindeki 39 ABM 323 plaka Honda marka otomobile, aynı istikamete giden Talat A. idaresindeki 39 SM 427 plakalı tır çarptı. Kaza sonrası 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine bölgeye ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Trafik kazasında yaralanan otomobil sürücüsü Binnur Ö. hastaneye kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.