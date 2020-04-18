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Sezon dışında avlananlara ceza

Kırklareli’nin Vize ilçesinde av yasağına rağmen avlandıkları tespit edilen 2 kişiye Kırklareli Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü (DKMP) ekipleri idari para cezası kesildi.

Kırklareli'nin Vize ilçesinde av yasağına rağmen avlandıkları tespit edilen 2 kişiye Kırklareli Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü (DKMP) ekipleri idari para cezası kesildi.


Kırklareli DKMP ve Vize Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği ortak denetimde, Kıyıköy ormanlarında iki kişinin av sezonu dışında avlandıkları tespit edildi. Ekipler, yaptıkları çalışma sonucunda iki kişiye önce uyarıda bulundu, ardından da idari para cezası uyguladı. Kırklareli DKMP'den yapılan açıklamada denetimlerin artarak devam edeceği, sezon dışında avlananlara ve kaçak avcılara yönelik çalışmaların süreceği belirtildi.

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