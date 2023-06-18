Sınava geç kalan depremzede öğrenciyi jandarma yetiştirdi

Kırklareli'nde depremzede öğrenciyi ATY sınavına 1 dakika kala jandarma ekipleri yetiştirdi.

Kırklareli'nde ATY sınavına girecek olan depremzede Ali Erdemdeğer kimliğini kaybetti. Bunun üzerine İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğünden geçici kimlik belgesi çıkarıldı. Öğrenciyi jandarma ekipleri sınava 1 dakika kala yetiştirdi. Sınav alanına gelen jandarma ekipleri ve depremzede öğrenci alkışlarla karşılandı. Daha sonra Ali Erdemdeğer koşarak içeri girerken, çevredeki vatandaşlar jandarma ekiplerine teşekkür ettiler.