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Sınır kentte iki yurt karantina için ayrıldı

Türkiye’nin Avrupa’ya açılan kapısı olan Kırklareli’de yurt dışından getirilen vatandaşların 14 gün boyunca gözlem altında tutulması için Hundi Hatun ile Evladı Fatihan Kız Öğrenci Yurtları karantina yurdu olarak hazırlandı.

Türkiye'nin Avrupa'ya açılan kapısı olan Kırklareli'de yurt dışından getirilen vatandaşların 14 gün boyunca gözlem altında tutulması için Hundi Hatun ile Evladı Fatihan Kız Öğrenci Yurtları karantina yurdu olarak hazırlandı. Kırklareli Valisi Osman Bilgin yurtlarda incelemelerde bulundu.


Korona virüs salgını nedeniyle tüm yurtta önlemler alınırken, Bulgaristan Dereköy Hudut Kapısı'nın kapatıldığı Kırklareli'de de önlemler alındı. Bu doğrultuda Kırklareli'de ihtiyaç olması halinde Gençlik ve Spor Bakanlığına ait yurtlardan Hundi Hatun ve Evladı Fatihan Kız Öğrenci Yurtları boşaltıldı. Karantinaya alınacak vatandaşlar için hazırlanan yurtlara önümüzdeki süreçte Türk vatandaşlarının gelmesi bekleniyor. Öte yandan, Kırklareli Valisi Osman Bilgin karantina olarak hazırlanan yurtlarda incelemelerde bulunup yetkililerden bilgi aldı.

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