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SMA hastası bebeğin bağış kutusunu çalan şüpheli yakalandı

Kırklareli’nde SMA hastası bebeğin bağış kutusunu çalan şüpheli gözaltına alındı.

Kırklareli'nde SMA hastası bebeğin bağış kutusunu çalan şüpheli gözaltına alındı.


Olay, dün Lüleburgaz ilçesi Yıldırım Mahallesi Turgutbey Caddesi'nde bulun bir fırında gerçekleşti. Fırının işletmecisi, SMA hastası 13 aylık İdil Ayşe Adakan için konulan bağış kutusunun yerinde olmadığını fark etti. İşletme sahibi Yakup Berber durumu polis ekiplerine bildirdi. Ekiplerce yapılan güvenlik kamerası incelemesinde bir şahısın bağış kutusunu alarak uzaklaştığı tespit edildi.


Ekiplerce olayla ilgili çalışma başlatıldı. Kimliği belirlenen M.Y. (25) gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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