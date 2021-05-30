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Sokağa çıkma kısıtlamasında hizmet veren gıda işletmeleri denetlendi

Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında hizmet vermeye devam eden gıda işletmeleri denetlendi.


Korona virüsüyle mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağında hizmet vermeye devam eden gıda işletmeleri denetlendi.


Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Aksoy, sokağa çıkma kısıtlaması süresince hizmet vermeye devam eden gıda işletmelerinde Covid-19 tedbirleri kapsamında denetimlerin devam ettiğini belirtti.


Yapılan denetimlerde sosyal mesafe, maske takılması ve dezenfektan kullanımına ilişkin uyarılarda bulunuldu.

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