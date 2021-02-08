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Sokağa çıkma yasağında sokak hayvanları unutulmadı

Kırklareli’nde Covid-19 nedeniyle 56 saatlik sokağa çıkma yasağında can dostları yalnız bırakılmadı.

Kırklareli'nde Covid-19 nedeniyle 56 saatlik sokağa çıkma yasağında can dostları yalnız bırakılmadı.


Kırklareli Valiliği Hayvan Besleme Gruplarınca sokakta yaşayan hayvanlar için mamamatiklere ve sokaklarda belirlenen noktalara mama bırakıyor. Hayvan Besleme Gruplarınca kısıtlama günlerinde sokak hayvanlarının mama ve su ihtiyacı karşılayan ekipleri tebrik eden Kırklareli Valisi Osman Bilgin, “Yeni korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında hafta sonları tüm gün uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında ilimiz genelinde sokaktaki can dostlarımızın sağlık ve yiyecek ihtiyaçları Valiliğimiz koordinesinde, Hayvan Besleme Gruplarınca karşılanıyor. Grup görevlilerimizi tebrik ediyorum” dedi.

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