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Sokağa çıkma yasağında sokaklar bu kez yağmurla yıkandı

Kırklareli’nde sabah saatlerinde başlayan sağanak etkisini sürdürürken, sokağa çıkma yasağında sokaklar bu kez yağmurla yıkandı.

Kırklareli'nde sabah saatlerinde başlayan sağanak etkisini sürdürürken, sokağa çıkma yasağında sokaklar bu kez yağmurla yıkandı.


Sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış ara ara şiddetini artırmasıyla cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Yeni tip korona virüs (Kovid-19) salgını sebebiyle alınan tedbirler kapsamında uygulanan 2 günlük sokağa çıkma yasağında, vatandaşların büyük bölümü evde kalırken, işlerine gitmek ve zaruri ihtiyaçlarını gidermek için dışarı çıkanlar yağmurdan korunmaya çalıştı.


Meteoroloji Genel Müdürlüğünden gelen verilere göre hava sıcaklığı 5 derecenin ölçüldüğü Kırklareli'nde yağışın gün boyu devam etmesi bekleniyor.

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