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Sosyal medyadan terör örgütü DEAŞ'ın propagandasını yapan şahıs gözaltına alındı

Kırklareli’nde sosyal medya üzerinden terör örgütü DEAŞ’ın propagandasını yapan 1 kişi gözaltına alındı.

Kırklareli'nde sosyal medya üzerinden terör örgütü DEAŞ'ın propagandasını yapan 1 kişi gözaltına alındı.


Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, sosyal medya üzerinden terör örgütü DEAŞ'ın propagandasının yapıldığı iddiasıyla çalışma başlattı.


Ekipler tarafından yapılan araştırmada, C.K.'nin sosyal medya hesabından terör örgütü DEAŞ'ı övücü, özendirici ve propaganda içerikli paylaşımlar yaptığı tespit edildi. C.K. isimli şüphelinin adresine düzenlenen operasyonda suç unsuru taşıyan malzemeler ele geçirilirken, gözaltına alının zanlının işlemleri jandarmada sürüyor.

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