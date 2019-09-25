Su ürünleri çapraz denetimleri yapıldı

Babaeski, Demirköy, Lüleburgaz, Pınarhisar, Vize ilçe müdürlüklerinde görevli su ürünleri kontrol görevlileri ile koordinasyon sağlanarak il müdürlüğü tarafından yapılan denetimlerde mezgit, istavrit, tekir başta olmak üzere yapılan asgari avlanabilir balık avcılığı ve satışı kontrol edildi. Denetimlerde olumsuz bir duruma rastlanmadı.