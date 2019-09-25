İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Su ürünleri çapraz denetimleri yapıldı

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından İğneada ve Kıyıköy beldelerinde karaya çıkış noktalarında ve perakende satış yerlerinde su ürünleri denetimleri ile yol denetimleri gerçekleştirildi.


Babaeski, Demirköy, Lüleburgaz, Pınarhisar, Vize ilçe müdürlüklerinde görevli su ürünleri kontrol görevlileri ile koordinasyon sağlanarak il müdürlüğü tarafından yapılan denetimlerde mezgit, istavrit, tekir başta olmak üzere yapılan asgari avlanabilir balık avcılığı ve satışı kontrol edildi. Denetimlerde olumsuz bir duruma rastlanmadı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.