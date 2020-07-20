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Suda yasak avcılığa geçit yok

Jandarma ile Tarım Orman İl Müdürlüğü ekipleri, Kırklareli’de yaptıkları denetimlerde yasak avcılığa geçit vermiyor.

Jandarma ile Tarım Orman İl Müdürlüğü ekipleri, Kırklareli'de yaptıkları denetimlerde yasak avcılığa geçit vermiyor. Yasak avcılıkta suya bırakılan misin ağları toplatılırken, yasa dışı avcılık yapan şahıslara idari para cezası kesildi.


Kırklareli Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri ile İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince koordineli olarak Kayalı Barajında su ürünleri denetimi gerçekleştirildi. Su Ürünleri Kontrol Görevlileri tarafından yapılan denetim ve kontrollerde su ürünleri mevzuatı kapsamında kullanılması yasak olan ve suya bırakılmış olarak bulunan misina ağları toplandı. Denetimlerde yasa dışı ticari avcılık faaliyetinde bulunan şahıslara idari para cezası uygulandı. Söz konusu denetimlerde ağlara takılmış olarak bulunan sazan balığı ile diğer canlıların da doğal yaşam alanlarına geri bırakıldı.

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