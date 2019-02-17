Kırklareli'de 2019 yılı Bireysel Sulama Sistemlerinin Desteklenmesi bilgilendirme toplantıları düzenlendi.

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlileri tarafından, Kırsal Kalkınma Destekleri, Bireysel Sulama Sistemlerinin Desteklenmesi kapsamında 2019 yılı 15. Etap Uygulamaları hakkında, Kayalı Sulama Kooperatifi, Armağan Sulama Kooperatifi ve Kırklareli Barajı Sulama Kooperatifi üyelerine ayrıntılı bilgi verildi.

Gerekleştirilen üç ayrı toplantılarda, başvuru yapılacak sulama sistemleri, başvuru şartları ve dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında bilgilendirmeler yapıldı.