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Sular çekilince binlerce balık telef oldu

Kırklareli’nde göletteki suyun azalmasıyla çok sayıda balık ölümleri meydana geldi.

Kırklareli'nde göletteki suyun azalmasıyla çok sayıda balık ölümleri meydana geldi. Balçık içerisinde kalan balıklar ölüm kalım savaşı veriyor.



Kırklareli'nin Babaeski ilçesine bağlı Oruçlu köyündeki göletten çiftçiler tarafından tarım alanlarının sulanması amacıyla alınan sular nedeniyle çok sayıda balığın telef olduğu gözlemlendi. Gölette suyun azalmasıyla balıklar balçık içerisinde kaldı. Bunun üzerine köylüler balıkları sulak alana taşımaya çalışıyor. Binlerce balık ölüm kalım savaşı veriyor.

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