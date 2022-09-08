Sultan II. Abdülhamid Han'ın başlattığı Pavli Panayırı 112. kez kuruldu

Abdulhamid Han döneminde düzenlenmeye başlanan Trakya'nın asırlık eğlencesi Pavli Panayırı 112. kez kuruldu.

Sultanı II. Abdülhamid Han döneminde verilen izin belgesiyle 112 yıl önce kurulmaya başlayan Pavli Panayırı, bu yıl da çeşitli ekinliklerle başladı. Pehlivanköy'de düzenlenen panayırın açılışı, Zübeyde Hanım Meydanı'nda saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Açılışta konuşan Kırklareli Valisi Birol Ekici, Trakya'nın asırlık eğlencesi olan Pavli Panayırı'nın hayırlı olmasını temenni etti. Panayırın düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür eden Vali Ekici, “Pavli Panayırı'nda bulunmaktan çok mutluyum. İlçe halkını tebrik ediyorum, çünkü 112 yıldır bu geleneği sürdürmek büyük emek gerektiriyor. Bence uluslararası alana taşınmayı da hak ediyor. Bu çerçevede biz de valilik olarak yanınızda olduğumuzu bilmenizi isterim. Bugün AVM'ye gitmek sıradan, internetten alışveriş yapmak sıradan işler haline geldi. Ama bir festivali devam ettirmek ve kültürel etkinliği sürdürebilmek gerçekten bir emek gerektiriyor” dedi.

Konuşmaların ardından mehter ve halk oyunları gösteri yapılarak, açılış kurdelesi kesildi.