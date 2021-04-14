Süne mücadelesi eğitimi verildi

Kırklareli'nde süne mücadelesi eğitimi video konferans üzerinden verildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı '2021 Yılı Hizmet İçi Eğitim Programı' kapsamında düzenlenen ve Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen 'Süne Mücadelesi Teknik Personel Eğitimi', Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Gökalp Muzikacı ile il ve ilçe müdürlüklerinin süne mücadelesi konusunda görev alan teknik personelin katılımıyla video konferans üzerinden verildi. Eğitimde süne zararlısı ile ilgili genel bilgiler, bu zararlıya karşı mücadele yöntemleri, Trakya Bölgesi'nde yaşanan soğuk zararı, soğuğa dayanıklılık ve buğday zararlıları anlatıldı.

Ziraat Mühendisi Nilay Dalkılıç, hububatın en önemli zararlısı olan sünenin tanımı, biyolojisi, zarar şekilleri, mücadele yöntemleri ve süne sürveyleri konularında bilgilendirmede bulundu.

Trakya bölgesinde soğuk havanın neden olduğu zararlar hakkında bilgi veren Dr. İrfan Öztürk, bu durumun nedenleri arasında, tescil edilmeyen yazlık veya vernalizasyon gereksinimi çok düşük olan alternatif tabiatlı çeşitlerin ekilmesi, Aralık ve Ocak ayındaki mevsim normallerinin üzerindeki sıcaklıkların alternatif çeşitlerde bitki gelişimini hızlandırması ve ilk gübre uygulamasının çok erken yapılmasının yer aldığını söyledi.

Eğiticilerin anlatımı sonrası katılımcıların soruları cevaplandırılarak eğitim tamamlandı.