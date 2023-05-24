Şüpheli araçtan tabancalar çıktı

Kırklareli’nin Demirköy ilçesinde durdurulan şüpheli araçtan tabanca, bıçak ve sopa benzeri malzemeler ele geçirildi.
Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde durdurulan şüpheli araçtan tabanca, bıçak ve sopa benzeri malzemeler ele geçirildi.
Kırklareli İl Jandarma Komutanlığının önleyici faaliyetleri çerçevesinde Demirköy ilçesinde icra edilen şok yol uygulamasında şüpheli bir araç durduruldu. Araç içerisindeki aramalarda 2 adet tabanca, 2 adet ekmek bıçağı, 1 adet muşta, 1 adet sopa ve 2 adet çakı ele geçirildi.
Olaya ilişkin soruşturma başlatılarak ele geçirilen tabanca ve eşyalara el konuldu.