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Şüpheli tavırlar uyuşturucu ve silah yakalattı

Kırklareli’nde şüphe üzerine durdurulan 4 kişinin üzerinden uyuşturucu ve silah ele geçirildi.

Kırklareli'nde şüphe üzerine durdurulan 4 kişinin üzerinden uyuşturucu ve silah ele geçirildi.


Kırklareli Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliğince (Yunuslar) muhtelif zamanlarda ve muhtelif mahallelerde uygulama gerçekleştirdi. Yapılan kontrollerde E.B., A.M., İ.K., E.V. isimli toplam 4 şahsın araç ve üst aramasında, 1 adet av tüfeği, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 3 fişek, 22 gram metamfetamin, 10 adet neurontin, 1 adet hassas terazi, 2.20 gram esrar, 1.36 gram metamfetamin ele geçirildi.


Adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden A.M. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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