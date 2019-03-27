Tahta kaşık ve şişeden kukla yaptılar

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde 55'inci Kütüphane etkinlikleri kapsamında bir araya gelen çocuklar kaşık ve cam şişelerden kukla yaptı.

Kültür ve Turizm Bakanlığının "Sürdürülebilir Kalkınmada Kütüphanelerin Rolü" temasıyla 55'incisi düzenlenen Kütüphane Haftası etkinlikleri Lüleburgaz'da da devam ediyor. Etkinlikler kapsamında Lüleburgaz Sokullu Mehmet Paşa İlçe Halk Kütüphanesi ile Kırklareli Valiliği Sosyal Hizmetler Merkezi "Okul Destek Programı" kapsamında kukla etkinliği gerçekleştirildi. Kütüphaneyi ve kitapları sevdirmenin amaçlandığı etkinlikte çocuklar tahta kaşık ve soda şişesinden kukla yapmayı öğrendi. Çocuklar hayalini kurduğu ya da okudukları bir kitaptaki masal kahramanının yüzünü önce tahta kaşıklara çizdi, ardından da tahta kaşığı içine geçirdikleri cam şişeyi kumaş ve iplikle dizayn etti. Çocukların yaptığı eserler görsel şölen oluşturdu. Lüleburgazlı çocukların yaptığı kuklalar bir hafta boyunca kütüphanede sergilenecek.