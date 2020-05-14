İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Tarihi köprüde kaza

Lüleburgaz Taş Köprü üzerinde köprünün ayağına çarpan kamyonetin yan yatması ve yanından geçen aracın üzerine devrilmesiyle muhtemel bir faciadan son anda dönüldü.


Lüleburgaz Eski Sanayi Sitesi istikametinden şehir merkezi istikametine seyir halinde olan 34 BCM 063 plaka sayılı araç, 13 Mayıs 2020 Çarşamba günü öğle saatlerinde Tarihi Taş Köprü girişinde köprünün ayağına çarparak yan yattı. Araç, o esnada köprü üzerinden ters istikamete doğru seyir halindeki Sinan Bingül'ün kontrolündeki 39 AAL 410 plakalı araca çarptı. Sinan Bingül'ün kaza anında durumu fark ederek gaza basması, muhtemel bir faciayı önledi. Kazada ölen ya da yaralanan olmadı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.