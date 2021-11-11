Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Özkaldı Kırklareli'de vatandaşlarla fidan dikti

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı, Türkiye genelinde gerçekleşen "Geleceğe Nefes, Dünyaya Nefes" programı kapsamında Kırklareli'nde düzenlenen fidan dikme törenine katıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığınca Türkiye genelinde gerçekleşen "Geleceğe Nefes, Dünyaya Nefes" programı kapsamında Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı, Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesine bağlı Osmancık köyünde düzenlenen fidan dikme törenine katıldı. Törende konuşan Özkaldı, Kırklareli genelinde 1 senede 1 milyon 83 bin adet fidan dikmeyi hedeflediklerini belirterek, “Bakanımızın 2019 yılında başlattığı ve Cumhurbaşkanımızın da himayeleri doğrultusunda üçüncüsünü düzenlediğimiz 'Geleceğe Nefes, Dünyaya Nefes' programının ilkini 2019 yılında Ankara'da düzenlemiştik. Bugün 100 hektarlık alanda meşe, akasya, ıhlamur ve ceviz olmak üzere 12 farklı türde 201 bin adet fidanı toprakla buluşturduk. Sadece bunu yapmakla faaliyetimiz tabii ki bitmiyor. İnşallah sene sonuna kadar Kırklareli genelinde bu rakamı 1 milyon 83 bin adede ulaştıracağız” dedi.

"7'den 70'e orman için seferber olduk"

Kırklarelililerin 7'den 70'e ormana sahip çıkmak için seferber olduklarını belirten Kırklareli Valisi Osman Bilgin ise, “Gördüğünüz gibi Kırklareli halkı geleceğe nefes olmak için gençleriyle 7'den 70'e, her yaştan vatandaşıyla 'Geleceğe Nefes, Dünyaya Nefes' kampanyasına sahip çıkmak için elinden gelen destekleri vererek bugün burada toplanmış bulunmaktalar. Tabii ki ilimizin özelikle yüzölçümünün yüzde 40'ının orman olduğumuzu düşündüğümüzde bizim ilimizin orman sevgisinin yüksekliğini de çok daha net bir şekilde anlamaktayız. Özelikle son dönemde Ege ve Akdeniz bölgelerinde yaşanan orman yangınlarıyla birlikte ormanın ve ağaçlandırmanın önemi anlaşılmış durumda” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, fidan dikim alanına canlı bağlantı ile katıldı. Canlı bağlantıda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a alan hakkında bilgi veren Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı, daha sonra törene katılanlarla 201 bin fidanı toprakla buluşturdu.