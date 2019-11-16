İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Tek katlı evde yangın

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde tek katlı bir evde meydana gelen yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde tek katlı bir evde meydana gelen yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangın sonrası ev kullanılamaz hale gelirken olayda ölen ya da yaralanan olmadı.


Büyükkarıştıran beldesi Küçükkarıştıran Mahallesi'nde Mehmet Soydan'a ait tek katlı kerpiç evde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çıkan yangın hızla büyürken yangını gören vatandaşlar durumu Lüleburgaz İtfaiyesi ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Yangının çıkış nedeninin elektrik kontağı kaynaklı olduğu üzerinde durulurken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.