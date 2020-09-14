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Tekirdağ'da araç tarlaya uçtu: 2 yaralı

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesi ile Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Büyükkarıştıran beldesi arasındaki karayolunda tarlaya uçan ticari araçtaki 2 kişi yaralandı.

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesi ile Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Büyükkarıştıran beldesi arasındaki karayolunda tarlaya uçan ticari araçtaki 2 kişi yaralandı.


Kaza, Muratlı-Büyükkarıştıran karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Büyükkarıştıran istikametinden Muratlı ilçe merkezine doğru seyir eden Osman K. (39) idaresindeki 59 YG 848 plakalı ticari araç, sürücünün bir anlık dikkatsizliği sonucu yoldan çıkarak tarlaya uçtu. Kazada sürücü Osman K. ile yanında bulunan Tolga Ç. (22) yaralandı. Olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralıları ambulansla Lüleburgaz Devlet Hastanesine kaldırdı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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