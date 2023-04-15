TFF 2. Lig: Kırklarelispor: 0 - Balıkesirspor: 0

TFF 2.
Lig Kırmızı Grup 32. haftasında Kırklarelispor, evinde karşılaştığı Balıkesirspor ile 0-0 berabere kaldı.
Stat: Atatürk
Hakemler: Ramazan Doğanay, Kurtuluş Aslan, Buğur Han Güler
Kırklareliapor: Mehmet Cinpir, Necmican Cebeci, Canberk Ömer Özdemir, Hüseyin Eray Karataş (Mahmut Caner Alioğlu dk. 82 ?), Uğur Aygören, Enes İslam İlkin (Furkan Şamil Çetin dk. 62), Burak Albayrak, Hasan Emre Yeşilyurt (Semih Üstün dk. 62), Taşkın Kartal, Ümit Can Tokcu (Oğuzhan Efe Yılmaz dk. 74), Muzaffer Kahrıman (Ensar Arslan dk. 62)
Balıkesirspor: Yasin Yiğit Berber, Berat Aydoğdu, Sedat Dursun, Oğuz Han Aynaoğlu, Kağan Kayalı, Sedat Yiğit Kurnaz, Abdullah Adıyaman, Doğanay Avcı (Andaç Güleryüz dk. 45), Güney Çelik Keleş (Berkay Aykurt dk. 45), Hüseyin Karabey, İbrahim Halil Çolak
Kırmızı kart: Oğuzhan Efe Yılmaz (Kırklarelispor)
Sarı kartlar: Hüseyin Eray Karataş, Oğuzhan Efe Yılmaz (Kırklarelispor), Abdullah Adıyaman (Balıkesirspor)