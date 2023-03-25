TFF 2. Lig: Kırklarelispor: 0 - Bucaspor 1928: 0

TFF 2.
Lig Kırmızı Grup 28. haftasında Kırklarelispor, evinde karşılaştığı Bucaspor 1928 ile 0-0'lık skor ile berabere kaldı.
Stat: Atatürk
Hakemler: Volkan Okur, Şeyhmus Baysal, Niyazi Atakan Ataseven
Kırklarelispor: Mehmet Cinpir, Necmican Cebeci, Oğuzhan Efe Yılmaz (Şevki Çınar dk. 55), Canberk Ömer Özdemir, Hüseyin Eray Karataş (Berkay Kara dk. 80 ?), Uğur Aygören, Enes İslam İlkin, Sinan Akgöl, Taşkın Kartal, Semih Üstün, Muzaffer Kahrıman (Ensar Arslan dk. 71)
Yedekler: Hüseyin Yılmaz, Berkay Sefa Kara, Ensar Arslan, Furkan Şamil Çetin, Recep Can Altınorak, Ender Aygören, Hasan Emre Yeşilyurt, Ümitcan Tokcu, Şevki Çınar, Barın Aydoğan
Teknik Direktör: Bilgin Erdem
Bucaspor 1928: Kıvanç Küçükkarış, Lokman Gör, Onur Özcan, Berke Bıyık (Cuma Menize dk. 58), İrfan Akgün (Sadık Baş dk. 80 ?), Furkan Çil (Taşkın Çalış dk. 36), Erhan Şentürk (Mehmet Fuat Gölbaşı dk. 46), Enes Alıç, Erhan Kartal, Saruhan Fındıkcı (İlhan Depe dk. 46), Erhan Çelenk
Yedekler: Alp Tutar, Abdullah Balıkuv, Ahmet Aslan, Taşkın Çalış, Recep Gül, Cuma Menize, İlhan Depe, Sadık Baş, Musa Çağıran, Mehmet Fuat Gölbaş
Teknik Direktör: Sait Karafırtınalar
Sarı kartlar: Semih Üstün (Kırklarelispor), Saruhan Fındıkcı, Lokman Gör (Bucaspor 1928)