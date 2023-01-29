TFF 2. Lig: Kırklarelispor: 0 - Kırşehir FSK: 1

TFF 2.
Lig Kırmızı Grup 22. haftasında Kırklarelispor, evinde Kırşehir FSK'ya 1-0 mağlup oldu.
Stat: Atatürk
Hakemler: Burak Demirkıran, Mücahid Adem Çelebi, Faruk Yağlı
Kırklarelispor: Mehmet Cinpir, Necmican Cebeci, Atakan Gündüz, Canberk Ömer Özdemir, Hüseyin Eray Karataş, Furkan Fehmi Güneş (Şevki Çınar dk. 69), Ensar Arslan (Muzaffer Kahrıman dk. 63), Enes İslam İlkin, Sinan Akgöl, Hasan Emre Yeşilyurt (Ümit Can Tokcu dk. 83 ?), Semih Üstün (Taşkın Kartal dk. 62)
Teknik Direktör: Bilgin Erdem
Kırşehir FSK: Kadem Burak Yaşar, Doğacan Diker (Ahmet Sun dk. 80 ?), Zihni Temelci, Gökdeniz Varol (Muhammet Haşim Çoban dk. 80 ?), Ahmet Üner, Hakan Erçelik (Hüseyin Akın Aydın dk. 90+5 ?), Hacı Mustafa Karabulut (Savaş Yorulmaz dk. 73), Sırat Yeşilördek, Faruk Öcal, Taylan Özgün (Fatih Üge dk. 73), İsmet Benli
Teknik Direktör: Ahmet Duman
Goller: Gökdeniz Varol (dk. 80) (Kırşehir FSK)
Sarı kartlar: Sırat Yeşilördek, İsmet Benli, Ahmet Üner, Faruk Öcal (Kırşehir FSK), Enes İslam İlkin (Kırklarelispor)