TFF 2. Lig: Kırklarelispor: 0 - Kocaelispor: 0

Lig Kırmızı Grup 20. haftasında Kırklarelispor, konuk ettiği Kocaelispor ile 0-0'lık skor ile berabere kaldı.

Stat: Atatürk

Hakemler: Ferhan Kestanlıoğlu, Önder Çalış, Sinan Ertinğü

Kırklarelispor: Mehmet Cinpir, Necmican Cebeci, Canberk Ömer Özdemir, Murat Yılmaz (Ensar Arslan dk. 69), Hüseyin Eray Karataş (Atakan Gündüz dk. 89 ?), Furkan Fehmi Güneş (Dk 81 Şevki Çınar), Enes İslam İlkin, Sinan Akgöl, Burak Albayrak, Hasan Emre Yeşilyurt, Semih Üstün (Taşkın Kartal dk. 69)

Kocaelispor: Gökhan Değirmenci, Yalçın Kılınç, Dıogo Aleksıs Özçakmak, Cem Ekinci (Beyhan Şimşek dk. 62), Yusuf Cihat Çelik, Okan Eken, İlyas Kubilay Yavuz (Mertan Caner Öztürk dk. 89 ?), Atilla Turan, Mehmet Yılmaz, Mesut Can Tunalı (Emre Nefiz dk. 79), Samed Ali Kaya

Sarı kartlar: Atilla Turan (Kocaelispor dk. 18), Dıogo Aleksıs Özçakmak (Kocaelispor dk. 29), Mehmet Cinpir (Kırklarelispor dk. 85)