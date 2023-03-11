TFF 2. Lig: Kırklarelispor: 0 - Sarıyer: 0

TFF 2.
Lig Kırmızı Grup 26. hafta maçında Kırklarelispor, evinde karşılaştığı Sarıyer ile 0-0 berabere kaldı.
Stat: Atatürk
Hakemler: Yusuf Aydın, Mehmet Sıraç Akpınar, Şükrü Çavcı
Kırklarelispor: Mehmet Cinpir, Necmican Cebeci, Atakan Gündüz (Burak Albayrak dk. 32), Canberk Ömer Özdemir, Ensar Arslan (Muzaffer Kahriman dk. 46), Enes İslam İlkin (Oğuzhan Yılmaz dk. 90+5 ?), Sinan Akgöl, Hasan Emre Yeşilyurt, Taşkın Kartal, Semih Üstün (Hüseyin Eray Karataş dk. 46), Şevki Çınar (Ümit Can Tokcu dk. 88 ?)
Yedekler: Hüseyin Yılmaz, Oğuzhan Efe Yılmaz, Hüseyin Eray Karataş, Furkan Şamil Çetin, Recep Can Altınorak, Burak Albayrak, Ümit Can Tokcu, Barın Aydoğan, Muzaffer Kahrıman
Teknik Direktör: Bilgin Erdem
Sarıyer: Ömer Alıcı, Bora Çuha, Doğan Ateş, Hüseyin Altuğ Taş, Taha Dönmez, Berkay Görmez, Erdinç Pekgöz (Sezer Yıldırım dk. 54), Muharrem Doğan, Ramazan Çevik (Timur Kosovalı dk. 86 ?), Serhat Ahmetoğlu, Melik Derin (Savaş Yılmaz dk. 72)
Yedekler: Ümitcan Yıldız, Emir Can Sayar, Altay Babacan, Emre Özkan, Salih Akçay
Teknik Direktör: Ekrem Al
Sarı Kartlar: Hasan Emre Yeşilyurt, Burak Albayrak, Necmican Cebeci, Enes İlkin (Kırklarelispor), Bilgin Erdem (Kırklarelispor Teknik Direktör), Doğan Ateş, Muharrem Doğan (Sarıyer)