TFF 2. Lig: Kırklarelispor: 1 - Karacabey Belediyespor: 1

TFF 2.
Lig Kırmızı Grup'un 12. haftasında Kırklarelispor evinde Karacabey Belediyespor ile 1-1 berabere kaldı.
Stat: Atatürk
Hakemler: Sinan Özcan, Zafer Gayretli, Ahmet Turan Timuroğlu
Kırklarelispor: Mehmet Cinpir, Cengiz Demir, Canberk Ömer Özdemir (Enes İslam İlkin dk. 82 ?), Murat Yılmaz (Ensar Arslan dk. 82 ?), Hüseyin Eray Karataş (Mahmut Caner Alioğlu dk. 90 ?), Furkan Fehmi Güneş, Serhat Mermer, Uğur Aygören, Sabrican Vural (Ömercan Sokulu dk. 90 ?), Burak Albayrak, Hasan Emre Yeşilyurt
Karacabey Belediyespor: Veysel Sapan, Yusuf Erdem Gümüş, Ahmet Eren (Sadık Arda Yılmaztürk dk. 46), Vedat Bora (Ömer Kuşan dk. 84 ?), Bekir Can Kara (Erdem Dikbasan dk. 90+4 ?), Kadir Turhan, Uğur Mustafa Türk (Mustafa Diler dk. 46), Fatih Aktay (Ata Kurtuluş dk. 90+4 ?), Onur Karakabak, Ulaş Zengin, Devrim Taşkaya
Goller: Murat Yılmaz (dk. 80) (Kırklarelispor), Fatih Aktay (dk. 87) (Karacabey Belediye)
Kırmızı Kart: Devrim Taşkaya (dk. 70) (Karacabey Belediye)
Sarı Kartlar: Berkir Can Kara, Ömer Kuşan (Karacabey Belediye Spor), Hasan Emre Yeşilyurt, Uğur Aygören, Burak Albayrak (Kırklarelispor)