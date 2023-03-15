TFF 2. Lig: Kırklarelispor: 1 - Serik Belediyespor: 0

TFF 2.
Lig Kırmızı Grup 24. hafta maçında Kırklarelispor, evinde karşılaştığı Serik Belediyespor'u 1-0 mağlup etti.
Stat: Atatürk
Hakemler: Tolga Akbaba, Sedat Etik, Efe Kurtuluş
Kırklarelispor: Mehmet Cinpir, Canberk Ömer Özdemir, Hüseyin Eray Karataş, Uğur Aygören, Enes İslam İlkin (Furkan Çetin dk. 89 ?), Sinan Akgöl, Burak Albayrak, Hasan Emre Yeşilyurt (Semih Üstün dk. 53), Taşkın Kartal (Oğuzhan Yılmaz dk. 67), Şevki Çınar (Ensar Arslan dk. 53), Muzaffer Kahrıman (Ümit Can Tokcu dk. 89 ?)
Serik Belediyespor: İbrahim Demir, Fırat Arıkan, Erbay Eker, Burak Göksel, Üstün Bilgin (Muhammet Akpınar dk. 86 ?), Furkan Balaban, Mehmet Can Kocabaş (Oğuzhan Doğan dk. 69), Oğulcan Şahin, Osman Kocaağa (Harun Kavaklıdere dk. 46), Erdi Zengin (Hakan Olkan dk. 69), Halil İbrahim Sevinç (Ergün Nazlı dk. 73)
Gol: Muzaffer Kahrıman (dk. 60) (Kırklarelispor)
Kırmızı Kartlar: Burak Göksel (dk. 31) (Serik Belediyespor)
Sarı Kartlar: Burak Göksel (Çift sarı) (Serik Belediyespor), Hasan Emre Yeşilyurt, Taşkın Kartal, Ensar Arslan, Semih Üstün (Kırklarelispor)