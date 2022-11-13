TFF 2. Lig: Kırklarelispor: 3 - Etimesgut Belediyespor: 1

Lig Kırmızı Grup'un 14. haftasında Kırklarelispor evinde Etimesgut Belediyespor'u konuk etti. Yeşil-beyazlı ekip Mert Çölgeçen, Enes İslam İlkin ve Enser Arslan'ın golleriyle Etimesgut Belediyespor'u 3-1 mağlup etti.

Stat: Atatürk

Hakemler: Enes Kanpara, Mert Baykal, Sabri Öğe

Kırklarelispor: Mehmet Cinpir, Mert Çölgeçen, Canberk Ömer Özdemir , Murat Yılmaz (Mahmut Caner Alioğlu dk. 82 ?), Hüseyin Eray Karataş (Ömer Can Sokullu dk. 82 ?), Furkan Fehmi Güneş (Enes İslam İlkin dk. 45) , Uğur Aygören, Sabrican Vural (Ensar Arslan dk. 59), Sinan Akgöl, Burak Albayrak, Hasan Emre Yeşilyurt (Şevki Çınar dk. 90 ?)

Yedekler: Hüseyin Yılmaz, Necmican Cebeci, Cengiz Demir, Ömer Can Sokullu, Enes Karakuş

Teknik direktör: Bilgin Erdem

Etimesgut Belediyespor: Osman Mert Göktepe, İsmail Güner, Atamer Bilgin (Efşan Geçgin dk. 64), Berk Akgönül, Burak Çolak (Furkan Polat dk. 64) , Reşo Akın, Mehmet Sıddık İstem, Sezer Özmen, Furkan Şeker, Eren Kınalı (Gökhan Lale dk. 76), Aykut Civelek, Muhammet Beşir (Gülhan Üreyen dj. 64)

Yedekler: Murat Can Yıldız, Abdulcebrail Akbulut, Eren Kınalı, Yağız Suat Bolat, Talha Özler, Berke Gürbüz

Teknik Direktör: Enver Bozbay

Sarı Kartlar: Reşo Akın, Burak Çolak , Atamer Bilgin (Etimesgut Belediyespor), Burak Albayrak (Kırklarelispor)

Goller: Muhammet Beşir (dk. 38) (Etimesgut Belediyespor), Mert Çölgeçen (dk. 63), Enes İslam İlkin (dk. 72), Ensar Arslan (dk. 90+1 pen.) (Kırklarelispor)