TFF 2. Lig: Kırklarelispor: 3 - Kastamonuspor: 0

Lig Kırmızı Grup'un 16. haftasında Kırklarelispor, Kastamonuspor'u konuk etti. Yeşil-beyazlı ekip, yıldız futbolcu Ümit Karan'ın teknik direktörlüğü yaptığı Kastamonuspor'u Enes İslam İlkin'in 3 golü ile mağlup etti.

Stat: Atatürk

Hakemler: Alper Oran, Arif Dilmeç, Serhat Sağır

Kırklarelispor: Mehmet Cinpir, Atakan Gündüz, Canberk Ömer Özdemir, Ömer Can Sokullu (Furkan Fehmi Güneş dk. 61), Murat Yılmaz (Ensar Arslan dk. 78), Hüseyin Eray Karataş (Şevki Çınar dk. 79), Serhat Mermer, Enes İslam İlkin (Sabrican Vural dk. 78), Sinan Akgöl, Burak Albayrak, Hasan Emre Yeşilyurt (Enes Karakuş dk. 82 ?)

Yedekler: Hüseyin Yılmaz, Cengiz Demir

Teknik Direktör: Bilgin Erdem

Kastamonuspor: Eray Birniçan, Şaban Özel, Abdulaziz Solmaz, Metincan Cici (Yasin Başaytaç dk. 82 ?), Ergin Keleş, Ayhan Gürbüz (Ömer Faruk Yücel dk. 73), Erman Bulucu, Faruk Öcal, Ramazan Işık (Mehmet Bektaş dk. 57), Hakan Olkan (İsmail Bilgin dk. 82 ?), Ramazan Keskin (Mustafa Alptekin Çaylı dk. 57)

Yedekler: Sefa Mücahid Çirişoğlu, Eren Evin, Amir Emin Arlı, Efe Görgülü

Teknik Direktör: Ümit Karan

Goller: Enes İslam İlkin (dk. 47, 52 ve 70) (Kırklarelipor)

Sarı Kart: Erman Bulucu (Kastamonuspor)