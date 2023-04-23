TFF 2. Lig: Kırklarelispor: 4 - Pazarspor: 0

TFF 2.
Lig Kırmızı Grup'un 34. haftasında Kırklarelispor, evinde Pazarspor'u 4-0'lık skor ile mağlup etti.
Stat: Atatürk
Hakemler: Ömer Faruk Gültekin, Oğuzhan Kocaçoban, Recep Gündüz
Kırklareliapor: Ekram Mecit Erginsoy, Necmican Cebeci, Oğuzhan Efe Yılmaz, Hüseyin Eray Karataş (Bilal Ayaz İnel dk. 77), Uğur Aygören, Enes İslam İlkin (Furkan Şamil Çetin dk. 27), Sinan Akgöl, Burak Albayrak (Ümit Can Tokcu dk. 46), Hasan Emre Yeşilyurt, Semih Üstün (Taşkın Kartal dk. 42), Muzaffer Kahraman (Ender Aygören dk. 72)
Pazarspor: Doğukan Özkan, Korhan Güler, Bedirhan Özyurt, Sercan Besler (Güvenç Usta dk. 63), Ömer Faruk Çalışkan (Muzaffer Gebeci dk. 67), Emrullah Ertuş (Alperen Aşkın Erol dk. 85 ?), Metin Güler, Hamza Kaya, Ahmet Karataş (Başar Çakıcıoğlu dk. 85 ?), Burak Avşar (Emre Zeycan dk. 85 ?), Onur Kızıltaş
Goller: Uğur Aygören (dk. 44), Hüseyin Eray Karataş (dk. 64), Ümit Can Tokcu (dk. 66), Ender Aygören (dk. 80) (Kırklarelispor)
Kırmızı kart: Hamza Kaya (dk. 62) (Pazarspor)
Sarı kartlar: Onur Kızıltaş, Sercan Besler (Pazarspor), Taşkın Kartal (Kırklarelispor)