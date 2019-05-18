THK 39Burda AVM'de fitre standı açtı

Türk Hava Kurumu Lüleburgaz Şube Başkanlığınca geçtiğimiz günlerde 39Burda AVM'de fitre ve zekat standı kuruldu.

Her yıl olduğu gibi bu yılda Lüleburgazlı hayırseverlerin fitre bağışlarını toplayarak ihtiyaç sahiplerine ulaştıran Türk Hava Kurumu Lüleburgaz Şubesi, 39Burda AVM'de fitre ve zekat standı açtı. Ramazan ayı dolayısıyla 39Burda AVM'de 5 gündür süren çalışmalar arife günü akşamı saat 21.00'a kadar sürecek.

39Burda AVM'de her gün 13.00 ile 20.30 arasında çalışmalarda bulunduklarını söyleyen Türk Hava Kurumu Lüleburgaz Şube Saymanı Hasan Aktaş, “Hayırsever vatandaşlarımız fitre ve zekat bağışlarını zarf ve SMS yoluyla Türk Hava Kurumu'na bağışlayabilir. SMS yoluyla bağışta bulunacaklar Türk Hava Kurumunun banka hesaplarına belirlenen fitre miktarını güvenle bağışlayabilir. Fitrelerini Türk Hava Kurumu'na bağışlamak isteyen hayırsever Lüleburgazlı vatandaşlarımızı 39Burda AVM'de kurduğumuz standa bekleriz” ifadelerini kullandı.