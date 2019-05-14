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THK fitre zarflarını dağıtmaya başladı

Türk Hava Kurumu (THK) Lüleburgaz Şube Başkanlığı, her Ramazan ayında olduğu gibi bu yıl da Ramazan Bayramı hazırlıklarına fitre zarflarının dağıtımını gerçekleştirerek başladı.


THK Lüleburgaz Şube Başkanlığınca Lüleburgaz köy ve mahalle muhtarlıklarına ve Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okul müdürlüklerine olmak üzere 25 bin adet fitre zarfı ulaştırıldı. Fitre zarflarından toplanan gelirle, uçak hava ambulansları ile hasta ve yaralıların taşınmasında, organ nakli bekleyen hastalara ulaştırılmasında, yangın söndürme uçakları ile orman yangınlarının söndürülmesinde, THK Üniversitesinde eğitim gören ihtiyaç sahibi öğrencilere burs sağlanmasında, THK'nın gençlere vermiş olduğu planör, yelken kanat, yamaç paraşütü, RC model uçak gibi sportif havacılık kurslarının eğitimlerinin ücretsiz olarak verilmesinde kullanılacak.


Türk Hava Kurumuna güvenerek fitrelerini bağışlayan Lüleburgaz halkına teşekkürlerini ileten THK Lüleburgaz Şube Saymanı Hasan Aktaş, fitre zarflarının köy ve mahalle muhtarlıkları ile ilk ve ortaöğretim kurumlarından temin edilebileceğini belirtti.

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