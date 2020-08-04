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THK Lüleburgaz Şubesi, Kurban bayramında deri topladı

Türk Hava Kurumu Lüleburgaz Şube Başkanlığı tarafından, Kurban Bayramının 1.

ve 2 . günü toplam 792 kurban derisi toplandı.


Şube yetkilileri gerçekleştirdikleri çalışmalarda 5 bin 301 koyun, 226 keçi, 265 sığır derisi topladı. Konuyla ilgili açıklamada bulunan THK Lüleburgaz Şube Saymanı Hasan Aktaş, “Kurban Bayramı süresince kurban derilerini bizlere ulaştıran halkımıza teşekkür ediyorum. Bizlere olan güvenlerini hiçbir zaman boşa çıkarmayacağız. Toplanan derilerden elde edilecek kazançla şehit ve gazi çocukları ile ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına burs verilecek ve planör uçuş eğitimleri düzenlenecek” dedi.

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