Tırın çarptığı anneanne ve torunu son yolculuğuna uğurlandı

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde karşıdan karşıya geçerken tırın çarpması sonucu hayatını kaybeden anneanne ve 5 yaşındaki torunu, Babaeski ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Dün, Lüleburgaz ilçesi Kocasinan Mahallesinde yolun karşısına geçmeye çalışana Mualla Demircan (71) ile 5 yaşındaki torunu Yakup Can Büyükbaş'a M.D. idaresindeki 39 TR 730 plakalı tır çarptı. Haber verilmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekiplerince anneanne ve torunun olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit edildi.

Anneanne ve torun için Babaeski ilçesi Cedid Ali Paşa Camisinde Cuma namazının ardından cenaze namazı kılındı. Cenazeye ailesi, yakınları ve sevenleri katıldı.

Anneanne ve torunun cenazeleri, kılınan namazın ardından Babaeski Mezarlığına defnedildi.