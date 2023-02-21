Tırlar feci şekilde çarpıştı: 2 yaralı

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesi Büyükkarıştıran Beldesi yakınlarında iki tır çarpıştı.

Kaza, gece saat 23.05 sıralarında Muratlı-Büyükkarıştıran karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Z.Y. (38) sevk ve idaresindeki 34 DE 2420 plakalı tır, Büyükkarıştıran istikametine doğru seyir halinde iken H.K. (48) yönetimindeki 39 ABS 116 plakalı tıra arkadan çarptı. Kazada iki sürücü de yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri yolda trafik güvenliğini sağlarken, yaralılar ise ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Araçlar hurdaya dönerken, kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.