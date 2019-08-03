İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Tiyatro Günleri başlıyor

Birbirinden farklı ve eğlenceli aktivitelerle bulunduğu bölgenin en gözde alışveriş merkezi olan 39Burda AVM, Çocuk Tiyatrosuyla Lüleburgazlı miniklere unutamayacakları bir eğlence fırsatı sunuyor.


Ağustos ayı boyunca her pazar gerçekleşecek keyifli tiyatro oyunları ile minik tiyatro severler hayal dünyalarında yeni yolculuklara çıkacak. 4 Ağustos Pazar günü 39 Burda AVM'de sahnelenecek Curcuna oyunu ile başlayacak tiyatro günleri, tiyatro meraklısı çocukları bir araya getiriyor. Program kapsamında 11 Ağustos'ta Şirinler Sınıfı, 18 Ağustos'ta Melekler ve Çerçöp, 25 Ağustos'ta Keloğlan Dürüstlük Masalı gösterisiyle çocuklar gönüllerince eğlenecek.


Tiyatro günleri, Ağustos ayı boyunca her pazar günü 16.30'da sahnelenecek ve ücretsiz izlenebilecek.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.