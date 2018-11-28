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Toprak kayması nedeniyle kapanan yol açıldı

Kırklareli’nin Demirköy ilçesinde etkili olan yağış nedeniyle meydana gelen toprak kayması sonucu kapanan yol 7 saatlik çalışma ile ulaşıma açıldı.

Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde etkili olan yağış nedeniyle meydana gelen toprak kayması sonucu kapanan yol 7 saatlik çalışma ile ulaşıma açıldı.


Kırklareli'nin Demirköy ilçesine bağlı ‘yol bitti komutanım' diye bilinen mevkide yağış nedeniyle heyelan meydana geldi. Kapanan yolda araç kuyrukları oluştu.


Olaya müdahale eden Karayolları 15. Şube Şefliği ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri tarafından bölgede yapılan 7 saatlik çalışma sonrasında kapanan yol ulaşıma açıldı. Ulaşımın tek şeritten sürdüğü öğrenildi. Alanda yapılan çalışmalar devam ediyor.

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