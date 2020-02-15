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Trafik Eğitim Tırı Lüleburgaz'da

İçişleri Bakanlığı Mobil Eğitim Tırı Lüleburgaz’a geldi.

İçişleri Bakanlığı Mobil Eğitim Tırı Lüleburgaz'a geldi. “Çocuklarımızın Güvenliği Hepimizin Geleceği” sloganıyla Türkiye'yi dolaşan eğitim tırı Kongre Meydanı'nda çocuklara trafik eğitimi verdi.


Emniyet Genel Müdürlüğünün öğrencilerin okul yolunda güvenliğinin sağlanması amacıyla hayata geçirdiği uygulama kapsamında 10.00-16.00 saatlerinde yarım saat arayla şehir merkezinde bulunan ilkokullara eğitim verildi. Öğrencilere önce tırda video gösterimiyle trafik kuralları anlatıldı. Daha sonra kurulan pist alanında akülü araçlarla uygulamalı eğitim verildi.

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