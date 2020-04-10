Trafik lambalarıyla “Evde kal” çağrıları sürüyor

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesindeki trafik lambaları, korona virüs önlemleri kapsamında “Evde kal” mesajı vermeye devam ediyor. Kırmızı ışık yandığında evde kal şeklinde yazıların belirdiği lambalar sürücüler tarafından büyük ilgi görüyor.

Lüleburgaz ilçesinde yetkililerin “Evde kal” mesajlarına trafik lambalarıyla destek verilmeye devam ediyor. İlçe genelindeki bütün trafik lambalarına korona virüs salgınına karşı en büyük önlem olan ev izolasyonuna dikkat çekmek amacıyla “Evde kal” yazısı yerleştirildi. Sürücüler kırmızı ışık yandığında lambalardaki “Evde kal” yönündeki mesajı görünce hem şaşırıyor hem de uygulamayı yerinde buluyor.