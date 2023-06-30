Traktör kazasında ölen ortaokul öğrencisi toprağa verildi

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde ters dönen traktörün altında kalarak hayatını kaybeden ortaokul öğrencisi dualarla toprağa verildi.
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde ters dönen traktörün altında kalarak hayatını kaybeden ortaokul öğrencisi dualarla toprağa verildi.
Lüleburgaz ilçesine bağlı Çiftlikköy yakınlarında tarla yolunda devriler traktörün altında kalarak can veren Büyükkarıştıran Ortaokulu öğrencisi 14 yaşındaki Kuzey Evergen için Cuma namazı sonrası cenaze merasimi yapıldı. Çiftlikköy Camii'nde kılınan cenaze namazıma, Kırklareli Valisi Birol Ekici, ailesi, yakınları ve köylüler katıldı. Evergen, kılınan cenaze namazının ardından Çiftlikköy mezarında dualarla toprağa verildi.
Kırklareli Valisi Birol Ekici, elim bir kaza sonucu hayatını kaybeden Büyükkarıştıran Ortaokulu öğrencisi Kuzey Evergen'in ailesi ve yakınlarına taziyelerini iletti.