Traktöre arkadan çarptı: 4 yaralı

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, Evrensekiz kavşağı köy yolu istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; saat 16.30 sıralarında Mehmet D. (57) sevk ve idaresindeki 39 SY 578 plakalı otomobil, Mustafa A. (69) yönetimindeki 39 ST 336 plakalı traktöre arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle 39 SY 578 plakalı otomobilin sürücüsü Mehmet D. ve araçta yolcu olarak yer alan Merve D. (30), Şükriye A. (48) ve Ömer D. (77) yaralandı. Traktör sürücüsü Mustafa A. ise şans eseri kazayı yara almadan atlattı.

Otomobildeki 4 yaralı olay yerine gelen ambulanslarla Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.